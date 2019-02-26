10 років тому Кравець оформив пам'ятний дубль у ворота Валенсії. ВІДЕО

Рівн 10 років тому 26 лютого 2009 року Динамо завдяки дублю Артема Кравця зіграло внічию в матчі-відповіді 1/16 фіналу Кубка УЄФА з Валенсією і вибило іспанців з розіграшу турніру.

У складі Динамо дублем відзначився Артем Кравець. У результаті той матч став найкращим для українця за всю кар'єру.

Валенсія - Динамо 2:2 (перший матч 1:1)

Голи: Марчена, 45, Дель Орно, 54 - Кравець, 34, 73.

Нагадаємо, що Кравець приніс перемогу своїй команді в матчі проти Фенербахче.

Раніше Кравець забив за Кайсеріспор.

Джерело - Чемпіон.

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