Сьогодні, 20 квітня, у 33 турі італійської Серії А Інтер зустрінеться з Ромою.

Матч Інтер — Рома покаже в прямому ефірі телеканал Футбол 1. Поєдинок розпочнеться о 21:30.

Актуально: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію

Також матч можна переглянути на ресурсі Oll.TV. (Увага, трансляція платна!)

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, відбудеться матч 33 туру Серії А Ювентус — Фіорентина, початок о 19.00.

Раніше повідомлялося, Мілан покарав своїх гравців, які билися під час матчу з Інтером.

Джерело - Чемпіон.