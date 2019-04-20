Сьогодні, 20 квітня, відбулися матчі 33-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії, Серія А
33 тур
20 квітня
Болонья - Сампдорія 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 54 автогол Тонеллі, 2:0 - 69 Пульгар, 3:0 - 83 Орсоліні
Дженоа - Торіно 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 58 Ансальді
Емполі - СПАЛ 2:4 (1:2)
Голи: 1:0 - 22 Капуто, 1:1 - 38 Петанья(П), 1:2 - 44 Флоккарі, 2:2 - 47 Траоре, 2:3 - 60 Петанья, 2:4 - 88 Антенуччі
Кальярі - Фрозіноне 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 27 Жералдино(П)
Удінезе - Сассуоло 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Сенсі, 1:1 - 80 автогол Лірола
Лаціо - К'єво - 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Віньято, 0:2 - 51 Хетемай, 1:2 - 67 Кайседо
Нагадаємо, Мілан не зміг переграти Парму.
Пізніше Ювентус зіграє з Фіорентиною, а Інтер прийматиме Рому.
Джерело - Чемпіон.