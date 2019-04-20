Луческу не збирається завершувати кар'єру

Екс-тренер Шахтаря і збірної Туреччини Мірча Луческу ще не старий і повний ентузіазму.

Таку заяву зробив сам румунський фахівець.

"Люди думають, що гроші є найважливішим у житті. Ваші тренування, ваш характер - це важливіше. Гроші приходять і йдуть. Я ніколи не був дурним. Люди думають, що я старий, але я не старий. У мене ще є величезний ентузіазм", - сказав Луческу.