Екс-тренер донецького Шахтаря і збірної Туреччини Мірча Луческу може влітку очолити турецький Бешикташ.
Про це повідомляє румунське видання GSP.
"Луческу спостерігав за грою Бешикташа, оскільки влітку може очолити цей клуб", - повідомляє GSP.
Нагадаємо, Луческу відмовився від солідної пропозиції з Китаю.
Раніше повідомлялося, що Луческу піде на пенсію.
Mircea Lucescu, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını izlemek için Vodafone Park'a geldi. pic.twitter.com/oOVfp3Fe0P— Beşiktaş Haberleri (@besiktashbrl) 13 April 2019
Джерело - Чемпіон.