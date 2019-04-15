Екс-тренер донецького Шахтаря і збірної Туреччини Мірча Луческу може влітку очолити турецький Бешикташ.

Про це повідомляє румунське видання GSP.

"Луческу спостерігав за грою Бешикташа, оскільки влітку може очолити цей клуб", - повідомляє GSP.

Нагадаємо, Луческу відмовився від солідної пропозиції з Китаю.

Раніше повідомлялося, що Луческу піде на пенсію.

Mircea Lucescu, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını izlemek için Vodafone Park'a geldi. pic.twitter.com/oOVfp3Fe0P — Beşiktaş Haberleri (@besiktashbrl) 13 April 2019

Джерело - Чемпіон.