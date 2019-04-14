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Лунін отримає ігровий час у Леганесі

Сьогодні 14:54 333 0
Українець має шанс проявити себе
Лунін отримає ігровий час у Леганесі

Український голкіпер іспанського Леганеса Андрій Лунін може зіграти в останніх матчах чемпіонату.

Про це заявив головний тренер Маурісіо Пеллегріно.

"На мій погляд, у цьому році Лунін багато чому навчився. Думаю, він став набагато краще в порівнянні з початком сезону. У нього велике майбутнє, він чудовий воротар. Я хотів би дати йому шанс у кінці сезону, якщо буде надана така можливість", - сказав Пеллегріно.

У поточному сезоні Лунін зіграв у складі іспанського клубу 5 матчів, в яких пропустив 3 голи. Три поєдинки він відстояв на нуль.

Раніше повідомлялося, що Лунін буде другим воротарем Реала в наступному сезоні.

Нагадаємо, сейв Луніна визнали найкращим у Ла-Лізі.

Джерело - El Desmarque.

#Ла-Ліга, #Леганес, #Лунін
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