Українець має шанс проявити себе

Український голкіпер іспанського Леганеса Андрій Лунін може зіграти в останніх матчах чемпіонату.

Про це заявив головний тренер Маурісіо Пеллегріно.

"На мій погляд, у цьому році Лунін багато чому навчився. Думаю, він став набагато краще в порівнянні з початком сезону. У нього велике майбутнє, він чудовий воротар. Я хотів би дати йому шанс у кінці сезону, якщо буде надана така можливість", - сказав Пеллегріно.

У поточному сезоні Лунін зіграв у складі іспанського клубу 5 матчів, в яких пропустив 3 голи. Три поєдинки він відстояв на нуль.

Раніше повідомлялося, що Лунін буде другим воротарем Реала в наступному сезоні.

Нагадаємо, сейв Луніна визнали найкращим у Ла-Лізі.

Джерело - El Desmarque.