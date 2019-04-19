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Леганес зробив пропозицію Реалу щодо Луніна

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Українець може залишитися в Леганесі
Леганес зробив пропозицію Реалу щодо Луніна

Український голкіпер Андрій Лунін, чий контракт належить Реалу може залишитися в Леганесі.

Про це повідомляє Marca.

  Актуально: Сейв Луніна визнали найкращим у Ла-Лізі

Леганес хоче продовжити співпрацю з українським воротарем Андрієм Луніним і в наступному сезоні. Клуб збирається продовжити орендну угоду нашого голкіпера до літа 2020 року. За даними видання, в найближче трансферне вікно Леганес покине нинішній перший номер команди Іван Куельяр і у Луніна буде реальний шанс посісти його місце.

Втім, за версією Don Balon, Королівський клуб на таку угоду не піде. Нібито Зінедін Зідан вирішив довірити Андрію роль другого воротаря Реала.

Нагадаємо, Лунін отримає ігровий час у Леганесі.

Джерело - Команда №1.

#Ла-Ліга, #Леганес, #Реал, #Лунін
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