Перша ліга: огляд стартових матчів 23 туру

У першій українській ліз 18 квітня відбулися стартові матчі 23 туру.
До вашої уваги результати матчів.
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Чемпіонат України, перша ліга
23 тур
18 квітня
Зірка — Прикарпаття -/+
ФК Суми — Оболонь-Бровар 0:0
Гірник-Спорт — Колос 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 20 Кравчук, 1:1 - 26 пенальті Гавриш, 2:1 - 52 Батюшин
Агробізнес — Балкани 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Юречко, 0:2 - 67 Паламар.
Нагадаємо, ще один клуб першої ліги може повторити долю ФК Суми.
Джерело - Чемпіон.