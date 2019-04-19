Під прицілом тепер ковалівський Колос

У першій лізі чемпіонату України з футболу черговий скандал. Один з лідерів першого дивізіону — ковалівський Колос — запідозрили у договірних матчах.

Про це на власній сторінці у Facebook написав журналіст Костянтин Андріюк.

"З достеменних мені джерел відомо, що дуже скоро в КДК ФФУ з’явиться пухкенька пачка доказів участі в договірних матчах за участю офіційних осіб ФК Колос. І на цей клуб, вочевидь чекає доля Сум. Тобто, позбавлення професійного статусу.

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Про те, що Колос працює з арбітрами подейкували вже дуже давно. Тепер маю деякі підтвердження. Одним з учасників таких схем, був скандально відомий арбітр 1 Ліги — Віктор Арановський. Є інформація, що саме Арановського-молодшого ФК Колос використовав як посередника в роботі з арбітрами. А ті вже, забезпечували потрібні результати та необхідні очки клубу в чемпіонаті", - написав Андріюк.

Нагадаємо, гравці та функціонери Сум отримають дискваліфікації від 1 року до довічного. Окрім цього Суми збагатилися на кругленьку суму завдяки договірним матчам.

Джерело - Чемпіон.