З нагоди 80-річчя від дня народження Валерія Лобановського Укрпошта випустила марку "Валерій Лобановський. 1939—2002" із зображенням одного з найтитулованіших тренерів у історії світового футболу.

Ввели в обіг поштову марку та тематичний конверт, повідомляється на сайті підприємства.

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Марка випущена накладом 130 тис. примірників, її вартість 8 гривень, з 18 квітня знак поштової оплати можна буде придбати у спеціалізованих точках продажу.

Урочиста церемонія спецпогашення знаку поштової оплати відбулася за участі дочки тренера – Світлани Лобановської, генерального секретаря Федерації футболу України Юрія Запісоцького, володаря Золотого м’яча Ігоря Бєланова, футболістів та тренерів Олексія Михайличенка і Володимира Безсонова.

Нагадаємо, відомий журналіст пояснив, чому Луческу гірший за Лобановського.

Джерело - Укрпошта.