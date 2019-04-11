У КДК розповіли про покарання для ФК Суми

Секретар Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України Ігор Грищенко оприлюднив деталі позбавлення ФК Суми професійного статусу.

В ефірі телеканалу Футбол він розповів.

"Щодо клубу Суми сьогодні ми ухвалили рішення. Клуб рішенням КДК виключений зі складу учасників змагань. Поточних і майбутніх. Клуб позбавлений професійного статусу. Сьогодні рішення прийнято, воно буде оперативно підготовлене і відправлено в клуб і ПФЛ. Клуб матиме право на подачу апеляції, тому рішення не набере чинності відразу.

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Також були прийняті рішення щодо низки гравців і функціонерів клубу. На жаль, я зараз не маю права коментувати, хто і які санкції отримав. Але вони серйозні, зокрема дискваліфікації від 1 року до довічної заборони займатися футболом", - сказав Грищенко.

Нагадаємо, Суми позбавили професіонального статусу.

Джерело - Футбол.