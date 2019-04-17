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Манчестер Сіті у бойовому матчі переміг Тоттенгем, але вибув з Ліги чемпіонів

Вчора 23:58 387 0
Команди видали фантастичний матч
Манчестер Сіті у бойовому матчі переміг Тоттенгем, але вибув з Ліги чемпіонів

У 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на власному полі приймав Тоттенгем.

Після першого матчу містяни мінімально програвали, тому команди з перших хвилин вели активну гру біля воріт. І вже до 20 хвилини відбулася справжня гольова перестрілка.

Стерлінг вивів Ман Сіті вперед, аде Мін зрівняв рахунок, а потім вже вивів Тоттенгем вперед. Але далі зусиллями Сілви і Агуеро рахунок знову був на користь команди Гвардіоли.

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У другому таймі Агуеро відзначився голом і зробив рахунок, який дозволяв команді проходити далі. Втім Льоренте знову скоротив відставання шпор.

Коли вже йшов компенсований арбітром час Сіті зумів забити, але арбітр за допомогою VAR зафіксував офсайд і скасував взяття воріт.

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Ліга чемпіонів

1/4 фіналу

17 квітня

Манчестер Сіті - Тоттенгем 4:3 (3:2)

Голи: 1:0 - 4 Стерлінг, 1:1 - 7 Мін, 1:2 - 10 Мін, 2:2 - Сілва, 3:2 - 59 Агуеро, 4:2 - 59 Агуеро, 4:3 - 73 Льоренте.

Нагадаємо, Аякс заробив майже 100 мільйонів євро у Лізі чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

#ЛЧ, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Тоттенгем, #Гвардіола
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