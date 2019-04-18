Вернидуб може покинути Зорю

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб може покинути команду до кінця поточного тижня.
Про це повідомляє zarya.lg.ua.
Фахівець не з'явився на післяматчеву прес-конференцію після вильоту з Кубка України, за що йому загрожує грошовий штраф. Остаточне рішення ухвалять після розмови Вернидуба з президентом Зорі Євгеном Геллером.
До кінця сезону клуб може очолити в якості виконувач обов'язки Олександр Грицай або Сергій Попов.
Нагадаємо, вболівальників Зорі побили поліцейські на матчі з Інгульцем.
Джерело - zarya.lg.ua.