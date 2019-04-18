Поліція жорстко розібралася з луганськими фанатами

Під час півфінального матчу кубка України між Інгульцем з селища Петрове і луганською Зорею правоохоронці жорстко побили ультрас гостей.

Про це повідомляє Glavcom.

Інцидент стався після того, як фан-сектор луганців запалив піротехніку. У хід пішли палиці та сльозогінний газ.

Варто зазначити, що очевидці повідомляють про неправомірну поведінку правоохоронних органів і побиття вболівальників дорогою від сектора до автозаку.

Серед постраждалих від рук правоохоронців — двоє хлопців, які протягом року перебували в полоні сепаратистів так званої ЛНР.

У фіналі Інгулець зіграє з Шахтарем.

Джерело - Glavcom.