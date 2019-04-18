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Кийки та сльозогінний газ: яким був матч Інгулець — Зоря для вболівальників

Сьогодні 09:23 89 0
Поліція жорстко розібралася з луганськими фанатами
Кийки та сльозогінний газ: яким був матч Інгулець — Зоря для вболівальників

Під час півфінального матчу кубка України між Інгульцем з селища Петрове і луганською Зорею правоохоронці жорстко побили ультрас гостей.

Про це повідомляє Glavcom.

Інцидент стався після того, як фан-сектор луганців запалив піротехніку. У хід пішли палиці та сльозогінний газ.

Варто зазначити, що очевидці повідомляють про неправомірну поведінку правоохоронних органів і побиття вболівальників дорогою від сектора до автозаку.

Серед постраждалих від рук правоохоронців — двоє хлопців, які протягом року перебували в полоні сепаратистів так званої ЛНР.

У фіналі Інгулець зіграє з Шахтарем.

Джерело - Glavcom.

#Зоря, #Інгулець, #Кубок України
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