Президент Інгульця Олександр Поворознюк нагородив своїх гравців щедрими преміальними за перемогу над львівськими Карпатами.

Про це він розповів у ефірі програми Футбол NEWS.

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"Чи буду якось стимулювати гравців на матч із Зорею? Якщо вони мені дадуть такі емоції, як після Карпат. Можете запитати у футболістів, які преміальні я дав за перемогу над Карпатами. Це десятимісячна зарплата. Розумієте, я даю гроші від емоцій", - заявив Поворознюк.