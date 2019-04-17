Аякс заробив майже 100 мільйонів євро у Лізі чемпіонів

Клуб збагатився на чималу суму

Для Аякса вихід у півфінал Ліги чемпіонів став унікальним не лише за рідкістю (востаннє клуб доходив до такої стадії 22 роки тому), але і за грошовою вигодою.

У цій Лізі чемпіонів Аякс заробив мінімум 98,65 мільйона євро і незабаром точно здобуде більше ніж 100 млн.

З чого складається цей ріст?

15,25 мільйона євро — фіксована виплата за потрапляння в груповий етап.

18,8 мільйона євро Аяксу приніс історичний рейтинг єврокубків.

10,8 мільйона євро — премія за результати на груповому етапі (перемога приносить 2,7 мільйона, нічия - 900 тисяч). У Аякса було 3 перемоги та 3 нічиї.

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32 мільйони євро — прохід у плей-офф. За вихід з групи УЄФА платить 9,5 млн, за чвертьфінал — плюс 10,5, за півфінал — плюс 12.

6,3 мільйона євро — ще премія за результати, тільки тепер в плей-офф. Дві перемоги (над Реалом і Ювентусом у гостях), одна нічия (з Юве вдома).

Близько 11 мільйонів євро — квитки на матчі Ліги чемпіонів. 6 мільйонів євро Аяксу принесли три домашні гри на груповому етапі, 3 мільйони — перший матч з Реалом і ще 2 млн — повний стадіон проти Ювентуса.

Не менше 4,5 мільйона євро Аяксу принесуть телеправа.

Нагадаємо, Аякс - перший півфіналіст за 14 років не з топ-5 європейських ліг.

Джерело - Tribuna.