Сьогодні 17 квітня відбудеться матч 1/4 плей-оф Ліги чемпіонів між португальським Порту та англійським Ліверпулем. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

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Ван Дейк відзначився на 84-ій хвилині.

Фірміно відзначився у воротах Порту та потроїв перевагу червоних.

Мілітао забив за Порту на 68-ій.

На 65-ій хвилині Салах подвоїв перевагу червоних.

Рахунок у зустрічі на 26-ій хвилині відкрив нападник Ліверпуля Садіо Мане.

Джерело - Чемпіон.