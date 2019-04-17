Мій профіль
Манчестер Сіті у бойовому матчі переміг Тоттенгем, але вибув з Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 386
Манчестер Сіті - Тоттенгем 4:3. Відео голів
Вчора 23:57 1264
Ліверпуль впевнено здолав Порту та зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 307
Порту - Ліверпуль 1:4. Відео голів
Вчора 23:56 999
Шахтар прогнозовано пройшов у фінал Кубка України
Вчора 20:28 796
Інгулець сенсаційно вийшов у фінал Кубка України
Вчора 17:56 1115
Залиш свій пояс - у Росії висунули зухвалу вимогу до Ломаченка
Вчора 14:14 1695
Шевчук покинув пост головного тренера Олімпіка
Вчора 12:15 6779
Ювентус - Аякс 1:2. Відео голів
16.04.2019 23:58 3262
Барселона - Манчестер Юнайтед 3:0. Відео голів
16.04.2019 23:58 2091
Навколо спорту
Блоги
Емоції гравців Аякса після перемоги над Ювентусом
Емоції гравців Аякса після перемоги над Ювентусом Максим Буйдин
Вчора 13:43 1218
Калиниченко не зрозумів Twitter Бурбаса та вимагає його номер
Калиниченко не зрозумів Twitter Бурбаса та вимагає його номер Максим Буйдин
16.04.2019 14:03 835
Про бій Ломаченко - Кролла та найвидовищнішого боксера сучасності - Тедді Атлас
Про бій Ломаченко - Кролла та найвидовищнішого боксера сучасності - Тедді Атлас Максим Буйдин
16.04.2019 13:54 1580
Шалена підтримка для Зозулі: фанати заспівали на честь українця
Шалена підтримка для Зозулі: фанати заспівали на честь українця Максим Буйдин
16.04.2019 12:33 3192
Трьоха від Шамета для історичної перемоги - момент дня в НБА
Трьоха від Шамета для історичної перемоги - момент дня в НБА Максим Буйдин
16.04.2019 11:31 227
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17 Квітня 2019
23:58 Футбол Манчестер Сіті у бойовому матчі переміг Тоттенгем, але вибув з Ліги чемпіонів 386
23:57 Футбол Манчестер Сіті - Тоттенгем 4:3. Відео голів 1264
23:56 Футбол Порту - Ліверпуль 1:4. Відео голів 999
23:56 Футбол Ліверпуль впевнено здолав Порту та зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів 307
23:17 Футбол Барселона хоче придбати де Лігта 411
23:00 Хокей Торонто - Бостон: онлайн-трансляція матчу НХЛ 435
22:59 Футбол Моурінью не захотів тренувати Рому 348
22:31 Футбол Айнтрахт викупив Йовича у Бенфіки 315
22:14 Футбол Аякс заробив майже 100 мільйонів євро у Лізі чемпіонів 419
21:56 Бокс Берінчик — Аракава: промо бою 395
21:42 Футбол Дуелунд повернувся в загальну групу Динамо 402
21:27 Футбол Дніпро-1 - Шахтар: огляд матчу 354
21:21 Футбол Зінченко не потрапив у заявку на матч з Тоттенгемом 623
20:58 Автоспорт Російський бізнесмен може придбати команду Формули-1 485
20:37 Бокс Арум назвав трьох імовірних суперників Ломаченка 698
20:28 Футбол Шахтар прогнозовано пройшов у фінал Кубка України 796
20:08 Футбол ПСЖ і Манчестер Сіті претендують на гравця Боруссії 499
19:57 Футбол Інгулець - Зоря: огляд матчу 509
19:46 Футбол Назвали тренера Олімпіка 893
19:29 Футбол Нойок отримав посвідку на проживання в Білорусі 581
19:12 Футбол Права на показ чемпіонату Румунії продали за кругленьку суму 501
18:54 ММА Менеджер Нурмагомедова: Ти ще страждаєш після того, як Хабіб надер тобі зад? 380
18:33 Футбол Дніпро-1 - Шахтар: онлайн-трансляція Кубка України 1738
18:06 Футбол Дніпро-1 - Шахтар: стартові склади команд 644
17:56 Футбол Інгулець сенсаційно вийшов у фінал Кубка України 1115

Барселона хоче придбати де Лігта

Вчора 23:17 411 0
Гравець теж не проти переїхати на Камп Ноу
Барселона хоче придбати де Лігта

Барселона близька до того, щоб укласти угоду щодо трансферу захисника Аякса Маттейса де Лігта.

Про це повідомляє ESPN.

Каталонський клуб, як повідомляє джерело, тримає ситуацію під контролем. Ювентус і Баварія цікавляться де Лігтом, але одне з джерел ESPN стверджує, що де Лігт розглядає тільки пропозицію від Барселони.

  АктуальноАякс встановив рекорд Ліги чемпіонів

Аякс повідомить Барселону, якщо отримає іншу конкретну пропозицію про трансфер футболіста. Така ж домовленість була між клубами щодо хавбека Френкі де Йонга, який влітку перебереться на Камп Ноу.

Керівництво синьо-гранатових регулярно спілкується з агентом де Лігта Міно Райола.

Нагадаємо, Аякс пробився до півфіналу Ліги чемпіонів та збагатився на кругленьку суму.

Джерело - ESPN.

#Ла-Ліга, #Ерадивізі, #Аякс, #Барселона, #де Лігт
Коментарі ()