Гравець теж не проти переїхати на Камп Ноу

Барселона близька до того, щоб укласти угоду щодо трансферу захисника Аякса Маттейса де Лігта.

Про це повідомляє ESPN.

Каталонський клуб, як повідомляє джерело, тримає ситуацію під контролем. Ювентус і Баварія цікавляться де Лігтом, але одне з джерел ESPN стверджує, що де Лігт розглядає тільки пропозицію від Барселони.

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Аякс повідомить Барселону, якщо отримає іншу конкретну пропозицію про трансфер футболіста. Така ж домовленість була між клубами щодо хавбека Френкі де Йонга, який влітку перебереться на Камп Ноу.

Керівництво синьо-гранатових регулярно спілкується з агентом де Лігта Міно Райола.

Нагадаємо, Аякс пробився до півфіналу Ліги чемпіонів та збагатився на кругленьку суму.

Джерело - ESPN.