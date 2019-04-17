Барселона близька до того, щоб укласти угоду щодо трансферу захисника Аякса Маттейса де Лігта.
Про це повідомляє ESPN.
Каталонський клуб, як повідомляє джерело, тримає ситуацію під контролем. Ювентус і Баварія цікавляться де Лігтом, але одне з джерел ESPN стверджує, що де Лігт розглядає тільки пропозицію від Барселони.
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Аякс повідомить Барселону, якщо отримає іншу конкретну пропозицію про трансфер футболіста. Така ж домовленість була між клубами щодо хавбека Френкі де Йонга, який влітку перебереться на Камп Ноу.
Керівництво синьо-гранатових регулярно спілкується з агентом де Лігта Міно Райола.
Нагадаємо, Аякс пробився до півфіналу Ліги чемпіонів та збагатився на кругленьку суму.
Джерело - ESPN.