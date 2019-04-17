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Аякс - перший півфіналіст за 14 років не з топ-5 європейських ліг

Сьогодні 16:09 397 0
Нідерландський клуб переписав історію
Аякс - перший півфіналіст за 14 років не з топ-5 європейських ліг

У рамках чвертьфінального матчу амстердамський Аякс на виїзді переграв туринський Ювентус з рахунком 1:2.

Таким чином, нідерландський клуб — перший півфіналіст Ліги чемпіонів з 2005 року, який представляє чемпіонат не з п'ятірки найкращих у Європі. У сезоні 2004/05 в 1/2 фіналу пробився інший нідерландський колектив — ПСВ. Тоді за вихід у фінал клуб боровся з Міланом, проте програв через правило виїзного гола.

  АктуальноЕмоції гравців Аякса після перемоги над Ювентусом 

Відтоді у півфінал пробивалися лише команди з ТОП-5 європейських ліг — англійської Прем'єр-ліги, іспанської Ла-Ліги, італійської Серії А, німецької Бундесліги та французької Ліги 1.

Нагадаємо, Аякс встановив рекорд Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

#Ліга чемпіонів, #Аякс, #Ювентус, #ПСВ, #Мілан
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