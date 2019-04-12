У Києві відкриють Міля Beer Shop, названий в честь Мілевського

У Києві відкриється паб, названий на честь екс-форварда київського Динамо Артема Мілевського.

Відкриття закладу анонсував агент форварда Олександр Панков.

Йдеться про тематичний заклад з елементами футбольної історії про кар'єру нападника, яке отримає назву Міля Beer Shop.

Крім придбання пива і закусок, там можна буде сфотографуватися з малюнками із зображенням футболіста, отримати від нього пам'ятні подарунки і подивитися футбол.

Відкриття за адресою м.Київ, вул. Григоренко, 15 очікується 15 квітня.

Нагадаємо, що Мілевський розповів про найгіршого тренера у своїй кар'єрі.

Раніше Мілевський у фірмовому стилі заробив пенальті.

Джерело - Інстаграм Панкова.