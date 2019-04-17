Телеканали Футбол 1/2 транслюватимуть турнір з кіберспорту FIFA 19 та проведуть конкурс коментаторів.

Про це повідомляє офіційний сайт каналу.

"УЄФА стежить за розвитком кіберспорту і не відстає від трендів. А нам, телеканалам Футбол 1/2, завжди цікаві інновації. Відповідно, ми підтримали ініціативу УЄФА і вирішили протранслювати півфінали і фінали FIFA 19 Global Series. Там дуже солідний призовий фонд для учасників – близько 300 тисяч доларів.

Все це буде відбуватися в місті, яке приймає футбольний фінал Ліги чемпіонів, в Мадриді. Рівно за день до цієї події відбудуться ключові матчі кіберфутбольного турніру, які ми будемо транслювати.

Не тільки УЄФА пропонує нам гру, але і ми пропонуємо телеглядачам зіграти: Battle Cyber ​​коментаторів. Спільно з компанією Cyber ​​Heroes ми організуємо змагання, в результаті якого переможець прокоментує в ефірі каналів Футбол 1/2 разом з компетентним кіберкомментатором Віталієм V1lat Волочаєм фінальний матч турніру", – сказав генеральний директор каналів Олександр Денисов.