Телеканали Футбол 1/2 транслюватимуть турнір з кіберспорту FIFA 19 та проведуть конкурс коментаторів.
Про це повідомляє офіційний сайт каналу.
"УЄФА стежить за розвитком кіберспорту і не відстає від трендів. А нам, телеканалам Футбол 1/2, завжди цікаві інновації. Відповідно, ми підтримали ініціативу УЄФА і вирішили протранслювати півфінали і фінали FIFA 19 Global Series. Там дуже солідний призовий фонд для учасників – близько 300 тисяч доларів.
Все це буде відбуватися в місті, яке приймає футбольний фінал Ліги чемпіонів, в Мадриді. Рівно за день до цієї події відбудуться ключові матчі кіберфутбольного турніру, які ми будемо транслювати.
Не тільки УЄФА пропонує нам гру, але і ми пропонуємо телеглядачам зіграти: Battle Cyber коментаторів. Спільно з компанією Cyber Heroes ми організуємо змагання, в результаті якого переможець прокоментує в ефірі каналів Футбол 1/2 разом з компетентним кіберкомментатором Віталієм V1lat Волочаєм фінальний матч турніру", – сказав генеральний директор каналів Олександр Денисов.
Нагадаємо, збільшилась вартість трансляції телеканалів Футбол.
Також нещодавно канали Футбол 1/2 почали транслювати чемпіонат Бельгії.
Джерело - Чемпіон.