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Збільшилась вартість трансляції телеканалів Футбол

Сьогодні 15:14 553 0
Збільшилась вартість трансляції телеканалів Футбол

Вартість пакету Футбол на oll.tv зросла на 22,5%.

Тепер футбольним уболівальникам доведеться платити 89 гривень на місяць за доступ до телеканалів Футбол 1 / Футбол 2 через oll.tv. Підвищення ціни відбулося попри те, що з наступного сезону канали втрачають права на трансляцію англійської Прем'єр-ліги.

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У розпорядженні ТК Футбол 1 / Футбол 2 залишаються права на Лігу чемпіонів і Лігу Європи, чемпіонат Бельгії і Серію А. Також їм потрібно буде вибороти права на показ української Прем'єр-ліги на тендері.

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До речі, Megogo пропонує трансляцію чемпіонатів Німеччини, Франції та Іспанії за 97 грн / місяць (перший місяць - 1 грн).

Вартість передплати на Setanta, яка буде транслювати АПЛ в наступному сезоні, поки невідома.

Джерело - Чемпіон.

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