Дніпро-1 прийме Шахтар, Зоря зіграє з Інгульцем. Півфінальні матчі Кубка України

Сьогодні, 17 квітня, в рамках Кубка України відбудуться півфінальні зустрічі, в яких візьмуть участь дві команди УПЛ, а також два представники Першої ліги.

У селищі Петрово Інгулець зіграє проти Зорі, а на Дніпро-Арені Шахтар буде протистояти СК Дніпру-1.

У попередньому раунді Кубка України Шахтар лише по пенальті зупинив Динамо, СК Дніпро-1 обіграв Ворсклу, Зоря впоралася з ФК Львів, а Інгулець в серії пенальті переміг Карпати.

Учасники фінального матчу визначаться вже сьогодні. Матчів-відповідей на стадії півфіналів Кубка України немає.

Матч Інгулець - Зоря розпочнеться о 16:00, а Дніпро-1 - Шахтар о 18:30.

Чинним володарем Кубка України є Шахтар, який в торішньому фіналі обіграв Динамо з рахунком 2:0.

Джерело - Чемпіон.