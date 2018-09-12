Кадар зі збірною Угорщини перемогли Грецію

У матчі Ліги націй Угорщина на власному плі протистояла Греції.
У складі угорців провів увесь поєдинок на полі гравець Динамо Томаш Кадар.
Щодо його команди, то угорці вийшли вперед на 15-й хвилині зустрічі зусиллями Роланда Саллаї. А за три хвилини греки зрівняли рахунок завдяки Костасу Маноласу. Втім, незадовго до свистка на перерву господарі знову вийшли вперед. Хороший удар з лінії штрафного майданчика вдався Ласло Кляйнгайслеру. В другому таймі команди голи не забивали.
У підсумку Угорщина змогла зберегти мінімальну перевагу над греками 2:1.
Ліга Націй УЄФА
2 тур
11 серпня
Угорщина - Греція 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 — 15 Саллаї, 1:1 — 18 Манолас, 2:1 — 43 Кляйнгайслер
Нагадаємо, Україна мінімально здолала Словаччину.
А Хорвати розгромно програли Іспанії.
Джерело - Чемпіон.