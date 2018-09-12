Кадар зі збірною Угорщини перемогли Грецію

У матчі Ліги націй Угорщина на власному плі протистояла Греції.

У складі угорців провів увесь поєдинок на полі гравець Динамо Томаш Кадар.

Щодо його команди, то угорці вийшли вперед на 15-й хвилині зустрічі зусиллями Роланда Саллаї. А за три хвилини греки зрівняли рахунок завдяки Костасу Маноласу. Втім, незадовго до свистка на перерву господарі знову вийшли вперед. Хороший удар з лінії штрафного майданчика вдався Ласло Кляйнгайслеру. В другому таймі команди голи не забивали.

У підсумку Угорщина змогла зберегти мінімальну перевагу над греками 2:1.

Ліга Націй УЄФА

2 тур

11 серпня

Угорщина - Греція 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 — 15 Саллаї, 1:1 — 18 Манолас, 2:1 — 43 Кляйнгайслер

Нагадаємо, Україна мінімально здолала Словаччину.

А Хорвати розгромно програли Іспанії.

Джерело - Чемпіон.