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Атлетіко зацікавлений у захисникові Роми

Сьогодні 15:00 134 0
Атлетіко зацікавлений у захисникові Роми

Мадридський Атлетіко влітку буде шукати підсилення в захист. Матрасники розглядають кандидатуру захисника Роми Костаса Маноласа.

Про це повідомляє Calciomercato.

Клуб, швидше за все, покине Дієго Годін і мадридці шукають йому заміну.

Римляни вимагають за гравця близько 40 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Манолас в 21 матчі чемпіонату Італії забив один м'яч, віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, що Реал збирається заплатити за 17-річного футболіста 70 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона хоче продати свого лідера за 100 млн євро.

 

Джерело - Calciomercato.

#Атлетіко, #Рома, #Годін, #Манолас
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