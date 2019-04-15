Маліновський став найкращим гравцем в матчі проти Брюгге

Півзахисник Генка Руслан Маліновський потрапив у символічну збірну 4 туру верхньої шістки чемпіонату Бельгії і був визнаний найкращим гравцем матчу проти Брюгге (3:1).

Генк у домашньому принциповому матчі переміг найближчого переслідувача Брюгге з рахунком 3:1 та відірвався в турнірній таблиці, а Руслан Маліновський реалізував пенальті. Півзахисник був визнаний найкращим гравцем поєдинку.

Джерело - Чемпіон.