Маліновський став найкращим гравцем в матчі проти Брюгге

Півзахисник Генка Руслан Маліновський потрапив у символічну збірну 4 туру верхньої шістки чемпіонату Бельгії і був визнаний найкращим гравцем матчу проти Брюгге (3:1).
Генк у домашньому принциповому матчі переміг найближчого переслідувача Брюгге з рахунком 3:1 та відірвався в турнірній таблиці, а Руслан Маліновський реалізував пенальті. Півзахисник був визнаний найкращим гравцем поєдинку.
What a game! Well done Ruslan! 👏💪👊💙💙💙 #krcgenk #gnkclu #samengenk pic.twitter.com/7Zeu4hdMV3— KRC Genk (@KRCGenkofficial) 15 April 2019
Джерело - Чемпіон.