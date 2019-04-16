Циганик: У Русина складні відносини з тренерським штабом Динамо

У молодого форварда Динамо Назарія Русина складні відносини з тренерським штабом Динамо.

Про це заявив відомий журналіст Ігор Циганик.

"Чому не грає Русин? У нього була травма. Також у нього - дуже складні відносини з тренерським штабом київського Динамо. Але Назарію потрібно забивати. Якщо би в матчі із Зорею за фол на ньому поставили б пенальті, то ситуація склалася би по-іншому. Але, думаю, що Русин знайде себе в "Динамо", - відзначив Циганик.