Чутки знову пов'язують нападника Атлетіко Антуана Грізманн з переходом в Барселону, але каталонський клуб не має таких планів.

Про це заявив президент каталонців Жозеп Бартомеу.

"Грізманн - гравець Атлетіко, у нього контракт. І Антуана немає в наших трансферних планах, в обговореннях можливих новачків. Ми не зверталися в клуб, не зв'язувалися з футболістом. Але ми раді, що гравець такого рівня виступає в Іспанії, а не іншому чемпіонаті", - зазначив Бартомеу.