Грізманн обговорив можливий трансфер в Барселону

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн може продовжити кар'єру в Барселоні.

Про це повідомляє Mundo Deportivo посилаючись на Catalunya Radio.

28-річний нападник провів переговори з технічним секретарем каталонського клубу Еріком Абідалем, у Барселоні як і раніше стежать за виступами француза і готові зробити ще одну спробу, щоб дістати його.

Якщо сторони зможуть домовитися, то сам перехід оформлять не раніше 1 липня 2019 року, коли сума відступних за Грізманна знизиться з 200 до 120 мільйонів євро.

Грізманн в нинішньому сезоні зіграв у 40 матчах за Атлетіко у всіх турнірах, відзначившись 18 голами та 10 результативними передачами.

Нагадаємо, Барселона готова продати Ракитича. Також, Куртуа заявив, що хотів би бачити Азара в Реалі.

Джерело - Mundo Deportivo.