Грізманн готовий перейти в Барселону

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн готовий влітку перейти в Барселону.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

Французький форвард навіть готовий піти на поступки по зарплаті заради переходу. Щоправда, сам клуб не надто хоче підписувати Грізманн.

Минулого літа нападник вирішив залишитися в Атлетіко, де йому підвищили оклад до 23 мільйонів євро на рік.

У нинішньому сезоні Грізманн взяв участь в 28 матчах у Ла-Лізі, забивши 12 м'ячів.

Нагадаємо, Сульшера затвердили головним тренером Манчестер Юнайтед.

Тим часом Ла-Ліга запустила сервіс із безкоштовними спортивними трансляціями.

Джерело - Xsport.