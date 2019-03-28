Грізманн готовий перейти в Барселону

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн готовий влітку перейти в Барселону.
Про це повідомляє El Mundo Deportivo.
Французький форвард навіть готовий піти на поступки по зарплаті заради переходу. Щоправда, сам клуб не надто хоче підписувати Грізманн.
Минулого літа нападник вирішив залишитися в Атлетіко, де йому підвищили оклад до 23 мільйонів євро на рік.
У нинішньому сезоні Грізманн взяв участь в 28 матчах у Ла-Лізі, забивши 12 м'ячів.
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Тим часом Ла-Ліга запустила сервіс із безкоштовними спортивними трансляціями.
Джерело - Xsport.