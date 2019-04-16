Польський Рух хотів стати фарм-клубом Динамо

Президент хожувского Руху пропонував Динамо інвестувати в клуб. В обмін на це Рух став би фарм-клубом для киян.
Про це повідомляє sportarena.
Однак Динамо не влаштувала така пропозиція, оскільки Рух виступає занадто низько - в третьому за силою дивізіоні чемпіонату Польщі і ризикує вилетіти в четвертий.
"Ми розмовляли з київським Динамо. Хотіли, щоб українці приєдналися до нас як співінвестори і були власниками акцій. Відповідно, Рух став би фарм-клубом для Динамо. Однак представники Динамо заявили, що наша команда повинна грати як мінімум у Першій лізі", - заявив президент Руху Здзіслав Бик у Przegląd Sportowy.
Рух йде передостаннім у польській Другій лізі. В останній раз команда перемагала аж 10 листопада.
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Джерело - sportarena.