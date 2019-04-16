Польський Рух хотів стати фарм-клубом Динамо

Кияни вважають його недостатньо привабливим для подібної співпраці

Президент хожувского Руху пропонував Динамо інвестувати в клуб. В обмін на це Рух став би фарм-клубом для киян.

Про це повідомляє sportarena.

Однак Динамо не влаштувала така пропозиція, оскільки Рух виступає занадто низько - в третьому за силою дивізіоні чемпіонату Польщі і ризикує вилетіти в четвертий.

"Ми розмовляли з київським Динамо. Хотіли, щоб українці приєдналися до нас як співінвестори і були власниками акцій. Відповідно, Рух став би фарм-клубом для Динамо. Однак представники Динамо заявили, що наша команда повинна грати як мінімум у Першій лізі", - заявив президент Руху Здзіслав Бик у Przegląd Sportowy.

Рух йде передостаннім у польській Другій лізі. В останній раз команда перемагала аж 10 листопада.

Нагадаємо, уболівальники Динамо визнали Циганкова найкращим гравцем матчу проти Маріуполя.

Також, Динамо зіграє спаринг проти Ворскли

Джерело - sportarena.