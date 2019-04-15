Уболівальники Динамо визнали Циганкова найкращим гравцем матчу проти Маріуполя

Півзахисник приніс перемогу команді

Фанати Динамо визнали Віктора Циганкова найкращим гравцем матчу 24-го туру УПЛ проти Маріуполя, в якому кияни на виїзді здобули перемогу з рахунком 1:0.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Циганкову віддали 72% голосів, а на другому і третьому місці, з величезним відставанням від Віктора, дебютант першої команди Денис Попов (9%) і Віталій Миколенко (8%).

Віктор став найкращим гравцем і за підсумками двох попередніх матчів біло-синіх проти Зорі і Шахтаря.

Джерело - Динамо.