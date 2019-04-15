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Уболівальники Динамо визнали Циганкова найкращим гравцем матчу проти Маріуполя

Сьогодні 19:30 81 0
Півзахисник приніс перемогу команді
Уболівальники Динамо визнали Циганкова найкращим гравцем матчу проти Маріуполя
Фанати Динамо визнали Віктора Циганкова найкращим гравцем матчу 24-го туру УПЛ проти Маріуполя, в якому кияни на виїзді здобули перемогу з рахунком 1:0.
 
Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.
 
Циганкову віддали 72% голосів, а на другому і третьому місці, з величезним відставанням від Віктора, дебютант першої команди Денис Попов (9%) і Віталій Миколенко (8%).
 
Віктор став найкращим гравцем і за підсумками двох попередніх матчів біло-синіх проти Зорі і Шахтаря.
 

Джерело - Динамо.

#Динамо, #Циганков
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