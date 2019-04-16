Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не зіграє в півфінальному матчі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Тоттенгем.

Про це заявив наставник "городян" Хосеп Гвардіола.

"Не думаю, що Зінченко буде сьогодні тренуватися. Решта повернулися, відновлення проходить добре. Фернандіньо вчора тренувався. Не так інтенсивно, але все ж. Агуеро готовий. Однак йому потрібно ще трохи часу, щоб набрати форму ", - сказав Гвардіола.