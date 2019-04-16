Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не зіграє в півфінальному матчі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Тоттенгем.
Про це заявив наставник "городян" Хосеп Гвардіола.
"Не думаю, що Зінченко буде сьогодні тренуватися. Решта повернулися, відновлення проходить добре. Фернандіньо вчора тренувався. Не так інтенсивно, але все ж. Агуеро готовий. Однак йому потрібно ще трохи часу, щоб набрати форму ", - сказав Гвардіола.
PEP 💬 I think everyone is fit. I don't think @Azinchenko17 will train today, the other ones came back yesterday and are recovering well. @fernandinho trained yesterday. Low intensity but he trained.— Manchester City (@ManCity) April 16, 2019
Нагадаємо, Манчестер Сіті збирається продати Гюндогана.
Також, Гвардіола назвав основну причину поразки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.