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Зінченко пропустить матч з Тоттенгемом

Сьогодні 16:08 455 0
Українець, ще не відновився після травми
Зінченко пропустить матч з Тоттенгемом

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не зіграє в півфінальному матчі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Тоттенгем.

Про це заявив наставник "городян" Хосеп Гвардіола.

"Не думаю, що Зінченко буде сьогодні тренуватися. Решта повернулися, відновлення проходить добре. Фернандіньо вчора тренувався. Не так інтенсивно, але все ж. Агуеро готовий. Однак йому потрібно ще трохи часу, щоб набрати форму ", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Манчестер Сіті збирається продати Гюндогана.

Також, Гвардіола назвав основну причину поразки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

#Гвардіола, #Зінченко, #Манчестер Сіті
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