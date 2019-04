Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не зіграє в півфінальному матчі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Тоттенгем.

Про це заявив наставник "городян" Хосеп Гвардіола.

PEP 💬 I think everyone is fit. I don't think @Azinchenko17 will train today, the other ones came back yesterday and are recovering well. @fernandinho trained yesterday. Low intensity but he trained.