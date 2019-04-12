Гвардіола назвав основну причину поразки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті не грає на високих швидкостях.

Про це головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола повідомив у своєму інтерв'ю для Daily Mail.

"З Тоттенхемом ми грали краще, ніж з Шальке. Просто Сане забив Шальке з 45 метрів, а в Лондоні ми не реалізували пенальті. З Шальке ситуація була набагато більш небезпечною, тому що ми були в меншості і програвали 1:2. Є матчі, коли ми пропускаємо гол і втрачаємо свою гру, але в цьому випадку нічого такого не сталося. У другому таймі все було під нашим контролем. Ми не грали на високих швидкостях, тому, що не хотіли пропускати контратаки. Тоттенхем був сильніший за нас, тому що у нас було два дні відпочинку, у суперника їх було шість", - сказав Гвардіола.