Манчестер Сіті збирається продати Гюндогана

Манчестер Сіті влітку готовий розлучитися з півзахисником Ілкаєм Гюндоганом.На футболіста претендує міланський Інтер.

Про це повідомляє Football Italia.

Німець не хоче продовжувати контракт з клубом, який закінчується влітку 2020 року.

Сіті планує виручити за гравця 30 мільйонів євро. У нинішньому сезоні на рахунку 28-річного гравця 42 матчі, 5 м'ячів і 7 асистів.

Нагадаємо, в грі з Кардіффом Зінченко отримав травму і на відновлення мало піти 10 днів. Також, Гвардіола не впевнений, що Зінченко зможе грати.

Джерело - Football Italia.