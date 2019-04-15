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Захисник Шахтаря виграв найбільше повітряних єдиноборств

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У трійку також ввійшов захисник Маріуполя та Зорі
Захисник Шахтаря виграв найбільше повітряних єдиноборств

Грузинський легіонер Шахтаря має найкращий показник виграних повітряних єдиноборств у захисній стадії гри.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Міжнародний інститут спортивних досліджень зі Швейцарії опублікував рейтинг захисників, які мають найвищі цифри в графі виграні повітряні єдиноборства під час захисної фази гри. Аналізувалися виступи футболістів у 26-и лігах нашого континенту.

У Чемпіонаті УПЛ найкращий показник має центрбек Шахтаря Давид Хочолава, який цього сезону виграв 83,3% єдиноборств (75 зі 90) на другому поверсі. На високих позиціях також Сергій Яворський з ФК Маріуполь — 81,5% та Віталій Вернидуб з луганської Зорі — 80,9%.

Нагадаємо, визначилися найкращий гравець та тренер 24 туру УПЛ.

Джерело - УПЛ.

#УПЛ, #Українська Прем'єр-ліга, #Шахтар, #Маріуполь, #Зоря, #Хочолава, #Яворський, #Вернидуб
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