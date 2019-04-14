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Маліновський забив за Гент у ворота Брюгге

Сьогодні 21:40 564 0
Маліновський забив за Гент у ворота Брюгге

Гол Маліновського допоміг Генту перемогти Брюгге.

Український півзахисник Генка Руслан Маліновський на 55-й хвилині матчу четвертого туру чемпіонської групи чемпіонату Бельгії забив м'яч у ворота Брюгге і вивів свою команду вперед, зробивши рахунок 2:1.

Для Руслана це вже 12 гол в чемпіонаті. 25-річний хавбек забив з пенальті. Матч триває, Генк перемагає. На 77-й хвилині Руслан був замінений на Воутерса.

Команда Маліновського лідирує в чемпіонаті та в разі перемоги відірветься від другого в таблиці Брюгге на 4 очки.

У нинішньому сезоні півзахисник збірної України в 31 одному матчі за Генк в чемпіонаті Бельгії забив 12 м'ячів. За результативністю Маліновський на другому місці в команді після форварда Самати, який забив 20 м'ячів.

Раніше повідомлялося, що прокурор бельгійської футбольної асоціації заявляв про свідому дію Маліновського. У матчі 3-го туру групи плей-офф чемпіонату Бельгії проти Гента Маліновський отримав пряму червону.

Джерело - Чемпіон.

#Маліновський, #Гент, #Брюгге
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