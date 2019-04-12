Маліновський уникнув дискваліфікації

Мій профіль
Донбас став чемпіоном Української хокейної ліги
Вчора 21:02 605
Ломаченко - Кролла: анонс і прогноз на бій
Вчора 16:00 7803
Ломаченко - Кролла: британець важчий за українського чемпіона
Вчора 13:03 1301
Збірна України здобула два золота на чемпіонаті Європи
Вчора 11:03 835
Ломаченко проти Кролли, Берінчик проти Аракави та повернення Постола. У квітні українські боксери проведуть 9 боїв
Вчора 09:02 4800
Арсенал переміг Наполі, Айнтрахт у меншості програв Бенфіці. Результати матчів Ліги Європи
Вчора 08:24 1508
Іспанський політик назвав Зозулю неонацистом
11.04.2019 23:42 2122
Президента Динамо викликали на допит до НАБУ
11.04.2019 18:06 2118 1
Суми позбавлені професіонального статусу
11.04.2019 15:53 1015
Манчестер Юнайтед - Барселона 0:1. Відео голу
10.04.2019 23:52 2132
Навколо спорту
Блоги
Уболівальники Челсі обізвали Салаха терористом. Трьох з них не пустили на матч зі Славією
Уболівальники Челсі обізвали Салаха терористом. Трьох з них не пустили на матч зі Славією Максим Буйдин
Вчора 14:31 815
Чому жінки боксують - Бомбардир
Чому жінки боксують - Бомбардир Valeriy Ruchka
Вчора 13:18 331
Руді пси наближаються - Дніпро-1 випустив промо до півфінального матчу проти Шахтаря
Руді пси наближаються - Дніпро-1 випустив промо до півфінального матчу проти Шахтаря Valeriy Ruchka
Вчора 12:58 591
Слава Україні - Че-Че подякував уболівальникам Динамо
Слава Україні - Че-Че подякував уболівальникам Динамо Максим Буйдин
Вчора 12:49 779 1
Мільйон доларів або хто такий Ентоні Кролла. Усе про суперника Ломаченка
Мільйон доларів або хто такий Ентоні Кролла. Усе про суперника Ломаченка Valeriy Ruchka
Вчора 12:19 696
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:01 Хокей Тампа-Бей - Коламбус: онлайн-трансляція матчу плей-оф НХЛ 492
00:00 Хокей Сан-Хосе - Вегас: онлайн-трансляція матчу НХЛ 463
12 Квітня 2019
23:56 Футбол Ньюкасл мінімально переміг Лестер у 34 турі АПЛ 200
23:35 Футбол Нюрнберг розписав нічию з Шальке у матчі 29 туру Бундесліги 227
23:20 Боротьба Жіноча збірна України з боротьби найкраща в Європі 245
23:00 Футбол Гвардіола назвав основну причину поразки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 511
22:51 Блог Донбас всьоме став чемпіоном України 210
22:40 Боротьба Бережна принесла збірній України четверте золото чемпіонату Європи 1276
22:31 Блог У Лондоні зійдуться титани марафонського бігу 446
22:20 Футбол Маліновський уникнув дискваліфікації 462
22:00 Футбол Роналду не зіграє у матчі проти СПАЛа через рішення Аллегрі 326
21:34 Футбол Коноплянка не зіграє проти Нюрнберга 286
21:15 Футбол Дніпро-1 розгромив Суми. Оболонь поступилася Волині. Результати матчів 22-го туру Першої ліги 672
21:02 Хокей Донбас став чемпіоном Української хокейної ліги 605
20:40 Футбол Став відомий найкращий тренер АПЛ в березні 336
20:20 Футбол Став відомий розклад матчів 27-го туру УПЛ 2232
20:00 Футбол Екс-гравець Шальке: У мене є інформація, що Коноплянка зіграє з Нюрнбергом 374
19:53 Блог Вони будуть поруч. Красуні, що прикрашатимуть бій Ломаченко - Кролла 966
19:40 Футбол Президент Саутгемптона залишає свою посаду 398
19:20 Футбол Сімнадцятирічний форвард Динамо U-19 забив дев'ять м'ячів у 10-ти дебютних матчах 1176
19:16 Блог Мессі випустив колекцію годинників 378
19:05 Бокс Ломаченко - Кролла: де і коли дивитися онлайн бою 761
18:45 Хокей Донбас - Дніпро: онлайн-трансляція матчу УХЛ 492
18:40 Футбол Бабич: Потрібно зіграти з Динамо розкуто 326
18:20 Футбол Лестер — Ньюкасл Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 34 туру АПЛ 398

Маліновський уникнув дискваліфікації

Вчора 22:20 462 0
Маліновський уникнув дискваліфікації

Комітет зі спорів Королівської бельгійської футбольної асоціації виправдав півзахисника Генка Руслана Маліновського, хоча йому висувалася семиматчева дискваліфікація.

Про це повідомляє HLN.be.

У Вагнера є право подати апеляцію, але за попередньою інформацією, він не буде це робити.

Руслан отримав червону картку 6 квітня в матчі проти Гента (2:1) за, як тепер уже встановлено, ненавмисним удар ногою в обличчя Біргера Верстрета. У тому ж матчі українець відзначився дублем.

Засідання комітету тривало близько двох годин, протягом яких Вагнер показував безліч практично однакових скріншотів інциденту. В ході свого виступу він встиг торкнутися теми втоми, ракет Північної Кореї, Сільвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера і "почесної професії акваріумістів".

Юристи Генка запевнили, що вони консультувалися з професіоналами в області теорії руху, а також експертами з біомеханіки, які підтвердили відсутність злого умислу.

Раніше повідомлялося, що прокурор бельгійської футбольної асоціації заявляв про свідому дію Маліновського. У матчі 3-го туру групи плей-офф чемпіонату Бельгії проти Гента Маліновський отримав пряму червону.

Джерело - HLN.be.

#Маліновський, #Гент, #дискваліфікація
Коментарі ()