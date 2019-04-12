Маліновський уникнув дискваліфікації

Комітет зі спорів Королівської бельгійської футбольної асоціації виправдав півзахисника Генка Руслана Маліновського, хоча йому висувалася семиматчева дискваліфікація.

Про це повідомляє HLN.be.

У Вагнера є право подати апеляцію, але за попередньою інформацією, він не буде це робити.

Руслан отримав червону картку 6 квітня в матчі проти Гента (2:1) за, як тепер уже встановлено, ненавмисним удар ногою в обличчя Біргера Верстрета. У тому ж матчі українець відзначився дублем.

Засідання комітету тривало близько двох годин, протягом яких Вагнер показував безліч практично однакових скріншотів інциденту. В ході свого виступу він встиг торкнутися теми втоми, ракет Північної Кореї, Сільвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера і "почесної професії акваріумістів".

Юристи Генка запевнили, що вони консультувалися з професіоналами в області теорії руху, а також експертами з біомеханіки, які підтвердили відсутність злого умислу.

Раніше повідомлялося, що прокурор бельгійської футбольної асоціації заявляв про свідому дію Маліновського. У матчі 3-го туру групи плей-офф чемпіонату Бельгії проти Гента Маліновський отримав пряму червону.

Джерело - HLN.be.