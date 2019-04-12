Маліновський уникнув дискваліфікації

Комітет зі спорів Королівської бельгійської футбольної асоціації виправдав півзахисника Генка Руслана Маліновського, хоча йому висувалася семиматчева дискваліфікація.
Про це повідомляє HLN.be.
У Вагнера є право подати апеляцію, але за попередньою інформацією, він не буде це робити.
Руслан отримав червону картку 6 квітня в матчі проти Гента (2:1) за, як тепер уже встановлено, ненавмисним удар ногою в обличчя Біргера Верстрета. У тому ж матчі українець відзначився дублем.
Засідання комітету тривало близько двох годин, протягом яких Вагнер показував безліч практично однакових скріншотів інциденту. В ході свого виступу він встиг торкнутися теми втоми, ракет Північної Кореї, Сільвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера і "почесної професії акваріумістів".
Юристи Генка запевнили, що вони консультувалися з професіоналами в області теорії руху, а також експертами з біомеханіки, які підтвердили відсутність злого умислу.
Раніше повідомлялося, що прокурор бельгійської футбольної асоціації заявляв про свідому дію Маліновського. У матчі 3-го туру групи плей-офф чемпіонату Бельгії проти Гента Маліновський отримав пряму червону.
Джерело - HLN.be.