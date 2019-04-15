Уругвайський новачок київського Динамо Карлос де Пена володіє хорошим ударом та пасом.

Про це розповів сам гравець в ефірі програми Профутбол.

"У мене хороший сильний удар. Можу цим похвалитися, сподіваюся, скоро ви його побачите. Передачі теж моя сильна сторона. Я багато над ними працюю. У мене були варіанти, але вони залишилися в минулому. У Динамо була найкраща пропозиція з тих, що я мав, тому я тут", - сказав де Пена.