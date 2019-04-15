Гравець київського Динамо Карлос де Пена за власним бажанням покинув Насьйональ.

Про це він розповів у інтерв'ю Динамоманія.

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"У Насьйоналі було багато футболістів, тому тренер часто застосовував ротацію, і я не завжди грав. Але в багатьох важливих матчах він мене випускав. Клуб не розривав зі мною контракт, просто ми вирішили його не продовжувати. Щасливий перейти в Динамо. Чекаю на шанс, коли мені дадуть зіграти. Повністю готовий допомагати команді на полі. Зараз у мене прекрасна фізична форма. Спробую показати себе на тренуваннях, а потім в офіційних матчах", - заявив новачок Динамо.