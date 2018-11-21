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Суми підозрюються у 20 договірних матчах

Сьогодні 19:58 187 0
Суми підозрюються у 20 договірних матчах

КДК ФФУ вивчить понад 20 підозрілих матчів за участю ФК Суми.

Про це повідомляє Федерація футболу України. 

14 листопада комітет з етики та чесної гри направив до КДК ФФУ матеріали перевірок можливих маніпуляцій результатами матчів в українському футболі.

Суми підозрюються в маніпулюванні результатами в не менше, ніж в 20 матчах впродовж останніх сезонів.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України направили в комітет етики і чесної гри ФФУ офіційний лист з п'ятьма задокументованими доказами участі Сум в договірних матчах.

Джерело - ФФУ.

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