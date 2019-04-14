Десна - Карпати: стартові склади команд

Матчі УПЛ на Чемпіоні

Сьогодні, 14 квітня, в українській Прем'єр-лізі Десна на власному полі прийматиме Карпати.

Тренери вже визначилися зі стартовими складами на гру.

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Чемпіонат України, УПЛ

24 тур

14 квітня

Десна - Карпати

Десна: Паст, Огіря, Філіппов, Картушов, Гітченко, Фаворов А., Старенський, Імереков, Слінкін, Фаворов Д., Богданов.

Карпати: Кучинський, Ковтун, Нестеров, Сандохадзе, Мякушко, Бусько, Кльоц, Онгла, Родріґо, Йода, Швед.

Нагадаємо, Президент Інгульця преміював гравців за перемогу над Карпатами.

Джерело - Чемпіон.