Десна - Карпати: стартові склади команд

Сьогодні, 14 квітня, в українській Прем'єр-лізі Десна на власному полі прийматиме Карпати.
Тренери вже визначилися зі стартовими складами на гру.
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Чемпіонат України, УПЛ
24 тур
14 квітня
Десна - Карпати
Десна: Паст, Огіря, Філіппов, Картушов, Гітченко, Фаворов А., Старенський, Імереков, Слінкін, Фаворов Д., Богданов.
Карпати: Кучинський, Ковтун, Нестеров, Сандохадзе, Мякушко, Бусько, Кльоц, Онгла, Родріґо, Йода, Швед.
Нагадаємо, Президент Інгульця преміював гравців за перемогу над Карпатами.
Джерело - Чемпіон.