Барселона знову проявляє інтерес до вінгера лондонського Челсі Вілліана і спробує купити його в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією англійського видання, чемпіони іспанської Прімери хочуть скористатися тим, що угода колишнього гравця донецького Шахтаря з "синіми" закінчується через рік і представники гравця не можуть домовитися про продовження контракту.

"Блаугранс" розраховують, що ці непорозуміння дозволять значно знизити вартість 30-річного атакуючого півзахисника.

Влітку 2018 року Барселона вже намагалася оформити трансфер Вілліана, але тоді пропозиція в розмірі 65 мільйонів євро не влаштувала лондонський клуб.

Нагадаємо, уболівальники Челсі обізвали Салаха терористом.

Джерело - footballhit.