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Львів - Олександрія 1:2. Огляд матчу

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Львів - Олександрія 1:2. Огляд матчу

13 квітня Олександрія переграла  Львів у рамках 24 туру української Прем'єр-ліги.

На 49-й хвилині Полярус вивів свою команду вперед, а через десять хвилин Лучкевич подвоїв рахунок.

На 72-й хвилині да Сілва відіграв один м'яч, однак після забитого голу Велозу отримав червону картку. А за хвилину до завершення поєдинку Приймак залишив свою команду вдев'ятьох.

Чемпіонат України, УПЛ

24 тур

13 квітня

ФК Львів - Олександрія 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Полярус, 0:2 - 58 Лучкевич, 1:2 - да Сілва

Львів: Бандура, Вісент, Адамюк, Парамонов, Воронін, Борзенко, Велозу, да Сілва, Альваро, Велозу, Вітор, Пернамбуко

Олександрія: Паньків, Пашаєв, Бабогло, Шендрик, Цуріков, Банада, Гречишкін, Лучкевич, Ковалець, Полярус, Шастал

Попередження: Полярус (21), да Сілва (31), Велозу (37), Пономарь (90+4)

Червоні картки: Велозу (73), Приймак (90+4)

Нагадаємо, Шахтар без проблем переграв Зорю у матчі 24 туру УПЛ.

Також, Динамо з мінімальним рахунком перемогло Маріуполь.

Джерело - Чемпіон.

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