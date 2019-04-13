Динамо з мінімальним рахунком перемогло Маріуполь у матчі 24 туру УПЛ

Сьогодні, 13 квітня, під час матчу 24 туру Української Прем'єр-ліги Маріуполь мінімально поступився київському Динамо.
У першому таймі команди голів не забивали.
На 73-й хвилині Віктор Циганков в дотик замкнув подачу Віталія Миколенко.
Чемпіонат України, УПЛ
24 тур
13 квітня
Маріуполь — Динамо Київ 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 74 Циганков.
Маріуполь — Худжамов, Демірі, Яворський, Чоботенко, Полегенько, Пихаленок, Ігнатенко, Зубков, Мішнєв, Горбунов, Борячук.
Динамо — Бойко, Шабанов, Бурда, Сідклей, Попов, Шепєлєв, Сидорчук, Циганков, Вербич, Андрієвський, Миколенко.
Попередження: Ігнатенко (16), Демір (26), Андрієвський (45), Шепєлев (71).
Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, у рамках 24 туру зустрінуться Львів з Олександрією та Шахтар з Зорею.
Джерело - Чемпіон.