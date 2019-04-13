Легендарний футболіст Динамо Олег Блохін міг перейти в мадридський Реал на піку своєї кар'єри.

Про це він розповів у програмі Вацко Light.

"Реал хотів купити мене ще в 73-му році, коли ми їм в Одесі програли 0:3. Були чутки про Нью-Йорк Космос. Конкретна пропозиція була в 81-му році в Іспанії. Тоді Реал говорив про 4 мільйони доларів", - сказав Блохін.

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"Сидів Колосков, представник Реалу ... Мені сказали, що це навіть не обговорюється. Варіант був один - бігти і залишитися там. Але я такої думки не допускав, тому що думав про батьків", - підсумував володар Золотого м'яча.

Нагадаємо, Блохіну не цікаво дивитися український футбол.

Джерело - Вакцо Live.