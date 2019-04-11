Українець забиває за клуб з першої ліги

Український нападник турецького клубу Адана Демірспор Олександр гладкий зумів забити гол у матчі 27-го туру першої ліги Туреччини проти Умраніеспора.

Матч завершився з рахунком 3:1. А гравець провів на полі 80 хвилин, і крім забитого гола отримав жовту картку.

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GOL! Gladky 73’ (Asist: Legear) | Adana Demirspor 2-1 Ümraniyespor pic.twitter.com/GNVp9vENKY — Spor Toto 1. Lig (@sportoto1ligcom) 11 квітня 2019 р.

У поточному сезоні Гладкий забив вже четвертий гол за новий клуб.

Нагадаємо, Динамо підписало уругвайського півзахисника.

Джерело - Чемпіон.