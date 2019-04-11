Президента Динамо викликали на допит до НАБУ

У розслідуванні їх звинувачували в корупції в енергетичній галузі

Президента київського Динамо Ігоря Суркіса та його брата Григорія викликали на допит до національного антикорупційного бюро України через корупцію в енергетичній галузі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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"З урахуванням відомостей, викладених у розслідуванні (журналістське розслідування програми Схеми, - ред.), Національним бюро викликано на допит осіб, які згадуються у відповідному сюжеті, у тому числі Кононенка І.В, Суркіса Г.М, Суркіса І.Р", - розповіли в НАБУ.

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Там також зазначили, що аудіозаписи розмов між фігурантами розслідування, які були оприлюднені журналістами, також долучили до матеріалів цього кримінального провадження.

Нагадаємо, НАБУ закрило справу проти Павелка.

Джерело - Радіо Свобода.