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Матч першої ліги зірвався через проблеми команди з заявкою на сезон

Сьогодні 12:05 595 0
Матч Агробізнес — ФК Суми не відбувся
Матч першої ліги зірвався через проблеми команди з заявкою на сезон

Матч 19-го туру першої ліги Агробізнес — ФК Суми не відбувся через те, що Професійна футбольна ліга України не затвердила заявку гостей.

Про це повідомляє офіційний сайт сумського клубу.

У команді це пов'язують з бездіяльністю колишнього президента Сергія Ващенка.

За інформацією справу передали в контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України.

Відповідно до регламенту, якщо клуб двічі не виходить на матч, то його знімають зі змагань. У 20-му турі Суми повинні прийняти Волинь.

Нагадаємо, Металіст-1925 та Дніпро-1 встановили рекорд відвідуваності в першій лізі.

Раніше гравець Металіста став репером.

Джерело - ФК Суми.

#ПФЛ, #Перша ліга, #ФК Суми, #Агробізнес
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