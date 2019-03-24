Матч першої ліги зірвався через проблеми команди з заявкою на сезон

Матч 19-го туру першої ліги Агробізнес — ФК Суми не відбувся через те, що Професійна футбольна ліга України не затвердила заявку гостей.
Про це повідомляє офіційний сайт сумського клубу.
У команді це пов'язують з бездіяльністю колишнього президента Сергія Ващенка.
За інформацією справу передали в контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України.
Відповідно до регламенту, якщо клуб двічі не виходить на матч, то його знімають зі змагань. У 20-му турі Суми повинні прийняти Волинь.
Нагадаємо, Металіст-1925 та Дніпро-1 встановили рекорд відвідуваності в першій лізі.
Раніше гравець Металіста став репером.
Джерело - ФК Суми.