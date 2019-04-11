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Ярмоленко скоро розпочне тренування

Сьогодні 19:08 372 0
Українець досі оговтується від травми
Ярмоленко скоро розпочне тренування

Український легіонер Вест Гема Андрій Ярмоленко вже скоро зможе провести перше тренування після реабілітації від травми.

Про це розповів головний тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні в інтерв'ю Sky Sports.

"У нас є два гравці з довгостроковими травмами — це Андрій Ярмоленко і Карлос Санчес. Я очікую, що через кілька тижнів вони будуть тренуватися з основним складом", - заявив Пеллегріні.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем закінчить сезон без українця.

Нагадаємо, український вінгер відновлюється після травми ахілла. В жовтні йому зробили операцію.

Джерело - Xsport.

#АПЛ, #Англійська Прем'єр-ліга, #Вест Гем, #Ярмоленко, #Пеллегріні
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