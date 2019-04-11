Українець досі оговтується від травми

Український легіонер Вест Гема Андрій Ярмоленко вже скоро зможе провести перше тренування після реабілітації від травми.

Про це розповів головний тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні в інтерв'ю Sky Sports.

"У нас є два гравці з довгостроковими травмами — це Андрій Ярмоленко і Карлос Санчес. Я очікую, що через кілька тижнів вони будуть тренуватися з основним складом", - заявив Пеллегріні.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем закінчить сезон без українця.

Нагадаємо, український вінгер відновлюється після травми ахілла. В жовтні йому зробили операцію.

Джерело - Xsport.